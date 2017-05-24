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Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 26 мая

25.05.2017 11:36 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-восточным районам, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, днем - 17-23 градуса тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с.

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