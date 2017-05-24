В Беларуси на выплату детских пособий в 2016 году израсходовано 2% ВВП

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на выплату детских пособий в прошлом году израсходовано 2% ВВП, сообщила на пресс-конференции консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси назначается 11 видов государственных пособий семьям с детьми. Они выплачиваются на 553 тыс. детей (30,3% от их общей численности).

Более двух лет реализуется программа семейного капитала. На 1 мая текущего года в ОАО "АСБ Беларусбанк" открыто 36 119 депозитных счетов "Семейный капитал" на общую сумму более $361 млн, в том числе в 2017 году - 5 554 депозитных счета на $55,5 млн.

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