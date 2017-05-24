Минжилкомхоз инициирует изменение законодательства о предоставлении безналичных жилищных субсидий

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает внести изменения в указ "О предоставлении безналичных жилищных субсидий", сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Олег Поскробко в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

"Предлагаем помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг сделать адресной. Сейчас основной критерий для начисления безналичной жилищной субсидии - доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходе домашнего хозяйства. Это 15% для жителей сельской местности и 20% для горожан. Этот процент фиксированный. А в новом проекте доля обязательного платежа меняется и зависит от среднедушевого дохода семьи", - отметил Олег Поскробко.

По его словам, процент будет "плавающим": чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на ЖКУ, а субсидия не будет зависеть от количества членов семьи. "Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства", - пояснил первый замминистра.

Он подчеркнул, что новые подходы к предоставлению безналичных жилищных субсидий будут совершенствоваться.

С октября по декабрь 2016 года субсидиями воспользовались 2 тыс. 385 домохозяйств страны. Их сумма составила Br35 тыс. С января по март этого года почти Br264 тыс. получили более 10 тыс. домохозяйств.-0-