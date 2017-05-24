ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минжилкомхоз инициирует изменение законодательства о предоставлении безналичных жилищных субсидий

25.05.2017 11:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает внести изменения в указ "О предоставлении безналичных жилищных субсидий", сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Олег Поскробко в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

"Предлагаем помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг сделать адресной. Сейчас основной критерий для начисления безналичной жилищной субсидии - доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходе домашнего хозяйства. Это 15% для жителей сельской местности и 20% для горожан. Этот процент фиксированный. А в новом проекте доля обязательного платежа меняется и зависит от среднедушевого дохода семьи", - отметил Олег Поскробко.

По его словам, процент будет "плавающим": чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на ЖКУ, а субсидия не будет зависеть от количества членов семьи. "Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства", - пояснил первый замминистра.

Он подчеркнул, что новые подходы к предоставлению безналичных жилищных субсидий будут совершенствоваться.

С октября по декабрь 2016 года субсидиями воспользовались 2 тыс. 385 домохозяйств страны. Их сумма составила Br35 тыс. С января по март этого года почти Br264 тыс. получили более 10 тыс. домохозяйств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Предлагаем помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг сделать адресной. Сейчас основной критерий для начисления безналичной жилищной субсидии - доля...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь отметит День пограничника 28 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика