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Более 2 тыс. специалистов FinTech из США, Европы и Азии станут участниками битвы стартапов в Минске

25.05.2017 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция-битва стартапов в сфере финансов и информационно-коммуникационных технологий Minsk FinTech Conference-2017 пройдет 27-28 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Мероприятие соберет более 2 тыс. участников из США, Европы и Азии. В конференции примут участие свыше 30 инвесторов, 20 спикеров, представители 10 корпораций в области финансовой сферы и FinTech-технологий.

На конференции состоится выставка, на которой компании малого, среднего и крупного бизнеса представят различные технологические решения и новейшие разработки финансового сектора. Будет работать более 20 стендов, а также специальная зона виртуальной реальности. Участники битвы получат возможность проконсультироваться у ведущих мировых экспертов по различным аспектам организации и ведения бизнеса стартапа. Запланированы панельные дискуссии, менторские сессии, мастер-классы от экспертов, нетворкинг.

В мероприятии примут участие представители Минсвязи, Минэкономики, Государственного комитета по науке и технологиям, депутаты Палаты представителей Национального собрания, Парка высоких технологий, Белорусского инновационного фонда, Мингорисполкома.

В состав жюри включены лучшие мировые эксперты в области FinTech-технологий, которые впервые приедут в Минск.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие соберет более 2 тыс. участников из США, Европы и Азии. В конференции примут участие свыше 30 инвесторов, 20 спикеров, представители 10 корпораций в области...

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