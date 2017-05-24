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Роскомнадзор может заблокировать белорусский "Онлайнер"

25.05.2017 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) может заблокировать доступ к белорусскому сайту Onliner для российских интернет-пользователей.

Onliner — белорусский интернет-портал с каталогом товаров, барахолкой, а также новостями и репортажами. В Беларуси портал — один из самых популярных: по данным SimilarWeb, его месячная посещаемость достигает 23,6 миллионов человек.

Роскомнадзор может заблокировать белорусский "Онлайнер"
© Sputnik/
ОАЦ: доменное имя onliner.by исключено из реестра

Как заявили представители "Онлайнера" накануне, сайт может быть заблокирован на территории России по заявлению Роскомнадзора.

В операторе связи "Белтелеком", отвечая на вопрос Sputnik, подтвердили, что получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и переслали его в адрес портала для принятия решений. Сам же белорусский оператор не блокирует сайты по решению иностранных ведомств.

Поводом для возможной блокировки Onliner в России стал комментарий на форуме сайта на тему религии. Редакция портала заявила, что ничего противоречащего белорусским или российским законам в комментарии нет. Решение российской прокуратуры о возможной блокировке для россиян было принято еще 18 мая.

Доля российской аудитории на портале, по данным Similarweb, составляет 7,7% от общего числа.

В конце 2014 года на портале белорусскими властями были выявлены нарушения законодательства о торговле, из-за чего на некоторое время "Онлайнер" был заблокирован в Беларуси, однако нарушения администрация портала быстро устранила и доступ к ресурсу с тех пор не ограничивался.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Российское ведомство направило соответствующее уведомление в "Белтелеком", а тот уже переслал сообщение администрации портала.

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