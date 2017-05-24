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Первое поле для мини-гольфа в Гродно планируют построить у кинотеатра "Октябрь"

25.05.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Первое поле для мини-гольфа в Гродно планируют построить у кинотеатра «Октябрь». Для проекта требуется инвестор. Примерная стоимость работ составляет 120 тысяч белорусских рублей.


Фото: grodnonews.by

Пока первый и единственный в области гольф-клуб работает в молодежном центре «Гродно», он открылся в январе текущего года с площадкой именно для игры в мини-гольф.

В распоряжении игроков около десятка специальных дорожек, зеленое поле с искусственным покрытием, имитирующее площадку для последнего удара в большом гольфе, а также весь необходимый для игры инвентарь. В гольф-клубе подготовлены инструкторы, проводятся тренировки и первые соревнования, площадка работает с выездом к заказчику.

«Дело будущего — развитие в области большого гольфа, что целесообразно ввиду увеличения туристического потока. Местом возможного строительства первого тренировочного поля определен участок в лесопарковой зоне „Пышки“ между дутыми спортивными сооружениями. Перспективы развития гольф-полей есть в районе Августовского канала, вблизи санаторных объектов. Гольф только начинает популяризироваться в регионе, но учитывая намерения области развивать сферу услуг, оздоровительный туризм, это актуальная тема на перспективу», — рассказал .

Общественное объединение «Федерация гольфа Гродненской области» зарегистрировано постановлением коллегии главного управления юстиции Гродненского облисполкома в октябре 2016 года. На сегодняшний день в объединении состоит около 30 человек.

 
Теги: Гродно
 
 
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Первое поле для мини-гольфа в Гродно планируют построить у кинотеатра "Октябрь". Для проекта требуется инвестор, который готов принять участие в создании нового...

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