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Около 50 тысяч круассанов и марципанов задержали на границе гродненские таможенники

25.05.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники Гродненской таможни изъяли на белорусско-литовской границе 50 тысяч кондитерских изделий. Круассаны и марципаны документально были не оформлены отправителем груза, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.


Грузовик DAF, ехал из Бельгии через пункт пропуска «Бенякони».

Водитель предъявил к таможенному оформлению документы на мучные замороженные изделия общим количеством более 70 тысяч штук. Однако их оказалось в грузовом отсеке автомобиля гораздо больше. Выяснилось это во время таможенного досмотра, на который автомобиль был направлен после анализа сканограммы.


Лишние замороженные кондитерские и хлебобулочные изделия изъяты. По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс.

 
 
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Водитель предъявил к таможенному оформлению документы на мучные замороженные изделия общим количеством более 70 тысяч штук. Однако их оказалось в грузовом отсеке...

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