В ГУВД Мингорисполкома рассказали, как уберечь детей от выпадения из окна

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Минске в начале мая. В ГУВД Мингорисполкома рассказали, как избежать подобных случаев, сообщает БЕЛТА.

В дежурную часть Фрунзенского РУВД 4 мая около 20.00 поступило сообщение из РНПЦ неврологии и нейрохирургии о том, что с многочисленными травмами доставлен годовалый ребенок. Девочка выпала из окна пятого этажа. Милиция установила, что в тот день ребенок был дома с матерью. Мама готовила кушать, дочка находилась на диване, который стоял возле окна. Она залезла на подоконник, открыла окно и выползла наружу. Мама зашла в комнату, увидела, что дочка вот-вот упадет, подбежала, чтобы ее схватить, но не успела. К счастью, малышка осталась жива. Ее здоровью сейчас ничего не угрожает.

Заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Евгений Абрамович рассказал, почему такие трагедии случаются и возможно ли их избежать. "Большинство таких несчастных случаев происходит из-за беспечности родителей и родственников. Анализ всех происшествий показывает, что ситуации очень схожи между собой: дети остаются без присмотра, при помощи предметов мебели забираются на подоконник, открывают окна и выпадают наружу. Всегда стоит помнить, что малышам не знакомо чувство страха, они не понимают, что там - за окном. Они любознательны, с интересом познают все вокруг, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних, чтобы не произошло непоправимое", - отметил Евгений Абрамович.

По его словам, ни одна москитная сетка не предназначена для защиты детей от падений, поскольку не рассчитана на вес даже самого маленького ребенка. "Родители должны понимать, что москитные сетки представляют для их чада большую опасность. Никогда нельзя оставлять малолетних детей без присмотра даже на несколько секунд. Если ребенку 4-5 лет, обязательно надо объяснить ему, что залезать на подоконник нельзя. Ради безопасности детей, родителям следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также использовать запирающие устройства ("детские замки"), которые работают безотказно, надежно и стоят недорого. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник", - посоветовал сотрудник милиции.

Правоохранитель призывает родителей не показывать ребенку, как открывается окно. "Чем позднее он научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы они были открыты не более, чем на 10 см. И, конечно же, никогда не теряйте бдительности и помните, что никакие приспособления и хитрости полностью не заменят зоркого родительского глаза и внимания", - заключил Евгений Абрамович.-0-