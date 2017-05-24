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В Беларуси в 2016 году возвращено в биологические семьи 65% изъятых из них детей
25.05.2017 12:50 — Новости Общества | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2016 году возвращено в биологические семьи 65% изъятых из них детей в связи с нормализацией ситуации. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Алеся Береснева, передает корреспондент БЕЛТА.
На 1 января текущего года 27 тыс. 891 несовершеннолетний признан находящимся в социально опасном положении (СОП). В прошлом году были сняты с этого учета в связи с нормализацией ситуации в семье 19 тыс. 186 детей.
"В минувшем году 5 тыс. 381 ребенок был изъят из семьи по причине невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Из них 65% возвращены из социальных приютов в биологические семьи. Это хороший показатель. Он достигнут благодаря межведомственному взаимодействию по оказанию помощи детям, находящимся в СОП, и их семьям", - сказала Алеся Береснева.
По ее словам, в Беларуси ведется работа по обеспечению благоприятных условий для развития детей. Особенностью системы охраны детства является ее направленность не только на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, но и на воспитание ребенка в биологической семье.-0-
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На 1 января текущего года 27 тыс. 891 несовершеннолетний признан находящимся в социально опасном положении (СОП). В прошлом году были сняты с этого учета в связи с...
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