25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2016 году возвращено в биологические семьи 65% изъятых из них детей в связи с нормализацией ситуации. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Алеся Береснева, передает корреспондент БЕЛТА.

На 1 января текущего года 27 тыс. 891 несовершеннолетний признан находящимся в социально опасном положении (СОП). В прошлом году были сняты с этого учета в связи с нормализацией ситуации в семье 19 тыс. 186 детей.

"В минувшем году 5 тыс. 381 ребенок был изъят из семьи по причине невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Из них 65% возвращены из социальных приютов в биологические семьи. Это хороший показатель. Он достигнут благодаря межведомственному взаимодействию по оказанию помощи детям, находящимся в СОП, и их семьям", - сказала Алеся Береснева.

По ее словам, в Беларуси ведется работа по обеспечению благоприятных условий для развития детей. Особенностью системы охраны детства является ее направленность не только на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, но и на воспитание ребенка в биологической семье.-0-