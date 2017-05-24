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Белорусским школьникам сократят перемены

25.05.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Перемены для первой и второй смен в белорусских школах суммарно сокращены по санитарным правилам и нормам на 25 минут, рассказал Sputnik начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Юрий Федоров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал начинать уроки в белорусских школах с девяти утра. Для того, чтобы из-за переноса начала занятий школьники не сидели в учреждениях образования допоздна, властями были приняты некоторые изменения в санитарные нормы и правила.

"Первой смене сократили перерывы в сумме на десять минут, суммарно первой и второй смене — на 25 минут. Подобное время перерывов оптимально и не несет ущерб здоровью детей", — рассказал Sputnik представитель Минздрава.

Изменения в СанПиН были приняты еще 17 мая, вступают в силу они через две недели после подписания. Учиться по ним дети в белорусских школах будут уже с 1 сентября 2017 года.

Самое позднее время окончания занятий во второй смене в школах — 19:30. Как после изменения санитарных требований будут переформатированы расписание и количество уроков, будет решать Министерство образования в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в СанПиН внесли для того, чтобы из-за переноса начала занятий на девять утра школьники не сидели в учреждениях образования допоздна.

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