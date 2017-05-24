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Абсолютное большинство несчастных случаев с детьми происходят в быту - Минздрав

25.05.2017 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абсолютное большинство несчастных случаев с детьми происходят в быту. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси утверждена Стратегия профилактики детского травматизма, при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) разработан соответствующий межведомственный план. Целевой показатель снижения на 10% детской смертности, в том числе от внешних причин достигнут. "Смертность от внешних причин в целом снизилась во всех возрастных группах кроме детей в возрасте до 5 лет", - констатировала представитель Минздрава. Она подчеркнула, что все несчастные случаи с детьми происходят в быту (это случаи асфиксии, когда в дыхательные пути ребенка попадают инородные предметы, случайные падения, утопления и т.д.).

Младенческая смертность в 2016 году составила 3,2 промилле - по данному показателю Беларусь лидирует в СНГ и находится в числе лучших в Европе. За последние пять лет детская смертность значительно снизилась и составляет менее 40 случаев на 100 тыс. детского населения. Что касается первичной детской инвалидности, то в прошлом году этот показатель немного подрос (на 2%), но не за счет тяжелых степеней утраты здоровья, а за счет легких, уточнила представитель министерства.

"Большое внимание уделяется детям-инвалидам, детям, имеющим проблемы со здоровьем. Акцент сделан на развитие медицинской реабилитации, - сказала Людмила Легкая. - Приоритетным направлением на ближайшие годы является развитие службы раннего вмешательства, что позволит оказывать ребенку медицинскую помощь с момента постановки диагноза".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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