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Дело о незаконной миграции: В Речице начался суд над гражданином Британии и двумя белорусами
25.05.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Суд Глубокского района 25 мая начал рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого — англичанин Алан Смит и двое белорусов. Они
Британца и двух белорусов обвиняют по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.
Напомним, в сентябре 2016-го в Беларусь из Ирака приехали две женщины с 14-летним ребенком якобы с целью туризма. По версии следователей, на самом деле они собирались попасть транзитом через Беларусь в страны Евросоюза, минуя пункты пропуска на границе.
В Минске иностранцев встретил житель Лондона, организовал для них переезды и проживание, без уведомления турфирмы. Затем мужчина организовал въезд в Беларусь и проживание в Минске еще четырех иракцев — для последующего выезда в Евросоюз.
Следствие установило, что на эти цели житель Лондона получил из Ирака денежный перевод на сумму 7268 иракских динаров (в эквиваленте 5500 долларов США).
Англичанин дважды покупал билеты иранцам на поезд и контролировал их выезд из Бреста. Но на границе с Польшей им отказали во въезде из-за отсутствия виз. Тогда участники преступной группы нашли водителей и транспорт, чтобы перевезти мигрантов и их проводников в приграничье с Литвой.
В километре от границы, возле агрогородка Козяны в Браславском районе, 25 сентября группу
У Смита — две фирмы, его белорусские сообщники не окончили школу
Двое обвиняемых белорусов не раз судимы: 38-летний безработный житель поселка Колодищи Минского района Арсений Рачковский — 6 раз, а 50-летняя домохозяйка из поселка Видзы Браславского района Ольга Граховская — дважды. Примечательно, что они не окончили школу: у женщины — 3 класса образования, у мужчины — 7 классов. Граховская сообщила, что она вдова, но ее дети уже взрослые.
Граховская и Рачковский, по версии следствия, помогали Смиту в перевозке мигрантов из Минска в Браславский район, а также в поиске людей, которые помогли бы им перейти границу.
Третий фигурант — 44-летний Алан Смит. Он уроженец Ирака, но является гражданином Великобритании и живет в Лондоне.
— У меня высшее образование, специальность — спортивная наука, — сообщил суду через переводчика Алан Смит. — До ареста я был владельцем двух компаний. Одна из них занимается нефтью и газом в Лондоне, вторая находится в Польше, это деловой центр для проведения конференций. Никогда не был судим. Есть 5-летняя дочь. Она живет в Лондоне со своей мамой.
Еще один участник группы — 32-летний Андрей Граховский, житель Браславского района — объявлен в розыск.
Родственники Смита: «Это чудовищная ошибка»
Понимать, что происходит на процессе, британцу помогает переводчик, представитель Белорусской торгово-экономической палаты. Иностранца защищают два адвоката, которые также владеют английским.
Поддержать Алана Смита из Лондона прилетели его двоюродный брат Гарри и родная сестра Сара.
— То, что Алан здесь, в белорусском суде, — это чудовищная ошибка. Это несправедливо. Он не должен быть здесь, — отметил в комментарии TUT.BY двоюродный брат Смита.
В декабре прошлого года о задержании британца Алана Смита по этому уголовному делу TUT.BY рассказала его супруга Магдалена Волиньска. Женщина обратилась к белорусским правозащитникам с жалобой на условия содержания мужа в витебском СИЗО. В частности, по ее словам, мужчине не разрешали контакты с семьей, не предоставляли переводчика.
Алан Смит сказал в суде, что вину свою не признает, такое же заявление сделал и Арсений Рачковский. Ольга Граховская вину признала частично.
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Алан Смит сказал суд, что вину свою не признает, такое же заявление сделал и Арсений Рачковский. Ольга Граховская вину признала частично.
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