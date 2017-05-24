Российские эксперты отмечают ускоренное развитие анестезиологии в Беларуси

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Анестезиологическая помощь в Беларуси оказывается на очень высоком уровне. Это отметил сегодня в Бресте профессор, президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Ефим Шифман, передает корреспондент БЕЛТА.

Ефим Шифман участвует в республиканской научно-практической конференции "Анестезиологическая помощь в акушерстве и гинекологии". На мероприятии собрались более 200 высококвалифицированных специалистов из Беларуси и России. "Сегодняшняя встреча - это обмен мнениями равноценных партнеров. Уровень анестезиологии в Беларуси, если сравнивать с Россией и Западной Европой, очень высокий. В вашей республике применяется ряд препаратов, которые мы только собираемся внедрять. Причину такого ускоренного роста кроме энтузиазма специалистов я вижу в хорошей организационной работе", - сказал президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.

Конференция в Бресте рассчитана на два дня. Во время форума медики двух стран планируют обсудить многие вопросы. Основные из них - пути профилактики осложнений в родах и при кесаревом сечении, снижение материнской и младенческой смертности. "Чтобы снизить материнскую и младенческую смертность, женщинам нужно готовиться к предстоящей беременности и родам, загодя обследовать состояние здоровья и выявить заболевания. Необходим хотя бы год, чтобы назначить лечение и компенсировать их, тогда процент нарушений будет меньше", - подчеркнул Ефим Шифман.

Также он затронул тему экстракорпорального оплодотворения и отметил, что в курсе того, что в Беларуси рассматривается возможность выполнять процедуру ЭКО за средства бюджета. "Рад был узнать, что в Беларуси это может стать частью государственной программы", - сказал он. Очень прогрессивный шаг не только для того, чтобы увеличить рождаемость, но и чтобы снизить количество осложнений.

Ефим Шифман подчеркнул, что белорусские и российские медики находятся в постоянном контакте. В частности, представители двух стран уже договорились о новой встрече, которая состоится 28-30 октября в Москве.-0-