Черепенников: не было ни одного случая изъятия белорусских детей из семей иностранных усыновителей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы не было ни одного случая изъятия белорусских детей из семей иностранных усыновителей. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национального центра усыновления Министерства образования Михаил Черепенников, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Черепенников подчеркнул, что с 2007 года национальное законодательство существенно изменилось: при международном усыновлении предусмотрены межправительственные гарантии, в соответствии с которыми белорусская сторона в течение пяти лет отслеживает условия проживания усыновленных детей.

Соглашение о международном усыновлении заключено только с Италией. В прошлом году итальянские семьи усыновили 94 ребенка, с начала текущего года - 15 детей-сирот из Беларуси.

Кроме того, подчеркнул директор центра, обеспечивается забота о белорусских детях в тех случае, когда они остались без попечения родителей в других странах. Благодаря взаимодействию с правоохранителями и дипломатами за 2016 год 17 таких детей возвращено в Беларусь, за первый квартал нынешнего года - 4 ребенка.

"Приоритет сохраняется за национальным усыновлением. Белорусы проявляют к нему устойчивый интерес, - сказал Михаил Черепенников. - В прошлом году усыновлено 559 детей-сирот, за первый квартал текущего года - 15".

Он добавил, что в Беларуси планируется провести второй фестиваль усыновителей.-0-