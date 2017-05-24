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Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче

25.05.2017 13:42 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минздраве.

Перерывы в первую смену будут сокращены на 10 минут. Если школа работает в две смены, то в общей сложности - на 25 минут. В Минздраве отметили, что это не приведет к ухудшению состояния детей.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Перерывы в первую смену будут сокращены на 10 минут. Если школа работает в две смены, то в общей сложности - на 25 минут. В Минздраве отметили, что это не приведет к...

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