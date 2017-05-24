25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минздраве.

Перерывы в первую смену будут сокращены на 10 минут. Если школа работает в две смены, то в общей сложности - на 25 минут. В Минздраве отметили, что это не приведет к ухудшению состояния детей.

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