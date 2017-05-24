В Беларуси на выплату детских пособий в 2016 году израсходовано 2% ВВП

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на выплату детских пособий в прошлом году израсходовано 2% ВВП, сообщила на пресс-конференции консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси назначается 11 видов государственных пособий семьям с детьми. На эти цели в 2016 году направлено Br1 878 млн. По данным на 1 апреля текущего года, детские пособия выплачиваются на 553 тыс. мальчиков и девочек (30,3% от их общей численности).

Дополнительные выплаты также осуществляются при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости (на каждого ребенка - по 2 бюджета прожиточного минимума). На эти цели из средств местных бюджетов в 2016 году направлено свыше Br865,5 тыс.

Значительный объем инвестиций направляется на поддержку многодетных семей. Более двух лет реализуется программа семейного капитала. На 1 мая текущего года в ОАО "АСБ Беларусбанк" открыто 36 119 депозитных счетов "Семейный капитал" на общую сумму более $361 млн, в том числе в 2017 году - 5 554 депозитных счета на $55,5 млн.

На 1 апреля текущего года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 89 964 семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

В Беларуси действует стабильная правовая и социально-экономическая система по поддержке семей с детьми, подчеркнула представитель министерства. Система детских пособий постоянно совершенствуется. Так, в закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" планируется внести ряд мер по усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также семей, в которых сами родители являются инвалидами.

Для малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действует система государственной адресной социальной помощи: это ежемесячные и единовременные социальные пособия, бесплатное обеспечение продуктами питания детей раннего возраста, техническими средствами реабилитации и др. Так, в прошлом году продуктами питания бесплатно обеспечены почти 27,1 тыс. детей, а в первом квартале текущего года - 15,9 тыс. малышей (средняя стоимость набора - более Br50).-0-