Максимальная заполняемость – залог успеха

Автор: Галина ХИТРИКОВА.

Уровень благосостояния спортивного сооружения зависит от таких факторов, как население, популярность и состояние объекта. При этом последние два напрямую зависят от первого, т. е., если есть загрузка кружков, секций, зала во время спортивных матчей, что и определяет популярность спортивного объекта, будут средства содержать его и модернизировать, оснащая современным оборудованием. Как же привлечь население на площадки спортивных сооружений?





Обсуждали возможные варианты на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома, повестка дня которого была посвящена анализу деятельности спортивных учреждений областного центра. С докладом по данной теме выступил заместитель начальника управления образования, спорта и туризма Дмитрий Латенков. Он акцентировал внимание в своем выступлении на том, что в городе не все физкультурно-спортивные учреждения функционируют с максимальной эффективностью. Одна из причин – низкий уровень заполняемости групп здоровья и секций по различным видам спорта. Поспособствует снятию проблемы ряд мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. В этом списке дни открытых дверей, которые планируют провести в городе в течение лета все спортивные организации. Такая форма встречи с могилевчанами даст возможность проинформировать их о том, какие физкультурно-оздоровительные услуги предлагают сегодня спортивные школы и спортивные комплексы.

Диалог с потенциальными сторонниками здорового образа жизни также намерены выстраивать через открытые уроки физкультуры с участием ведущих спортсменов, различные массовые акции, флешмобы, спортивные праздники и социальную рекламу, которой, по мнению руководства города, уделено недопустимо мало внимания в областном центре.

Сегодня в Могилеве 799 спортивных сооружений: 9 стадионов и столько же бассейнов, 128 спортивных залов, 225 помещений, приспособленных для занятий спортом, 26 специализированных учебно-спортивных заведений, 2 спортивных школы. Их активно посещает 21% от общего числа могилевчан, то есть порядка 80 тысяч человек. К 2020 году вовлечь в занятие спортом в областном центре намерены не менее 25% от числа проживающих в нем.