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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минздраве.

Перерывы в первую смену в сумме будут сокращены на 10 минут. Если школа работает в две смены, то в общей сложности - на 25 минут. В Минздраве считают, что это не приведет к ухудшению состояния детей.

Соответствующие изменения будут закреплены в новой редакции санитарных норм и правил, касающихся требований для учреждений общего среднего образования.

Указанные нововведения связаны с тем, что 1 сентября школы, где дети учатся в одну смену, будут придерживаться рекомендации начинать занятия не раньше 9.00. В школах, которые работают в две смены, решение о начале занятий (в 8.30 или 9.00) будут принимать администрации этих учреждений образования в зависимости от нагрузки на детей.

В СанПиНе от 2012 года указано, что учебный процесс должен начинаться не ранее 8 часов, оптимальным временем является 9.00. По словам главного внештатного детского психиатра Министерства здравоохранения Ольги Литвиновой, более позднее начало занятий с медицинской точки зрения никакого отрицательного влияния на детей не окажет. "Наоборот, хроническое недосыпание является определенным фактором риска развития стрессовых ситуаций. А стресс приводит к переутомлению, и как следствие могут развиваться различные психические расстройства. Продолжительность сна у младших школьников должна быть около 10 часов", - отметила специалист.-0-