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Минский зоопарк сделает бесплатным вход для детей 1 июня

25.05.2017 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Вход в зоопарк для детей до 14 лет 1 июня будет бесплатным. Об этом соссылкой на дирекцию учреждения сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Чтобы пройти бесплатно, надо будет предъявить документ, подтверждающий возраст, — отметили в зоопарке. — Посетителей ожидает праздничная программа на сценической площадке (начало в 13:00), во время которой гостей ждут сюрпризы от известного производителя мороженого.

Такая акция будет проводиться впервые. Ранее минский зоопарк устраивал акцию в дни дополнительных зимних каникул, тогда без билета могли посмотреть на зверей ученики первых и вторых классов.

Напомним, что входной билет в зоопарк с 1 июня подорожает с 6 до 9 рублей. Цена на билет в «Динопарк» не изменится (6 рублей). Единый билет для посещения зоопарка и «Динопарка» будет стоить 13 рублей вместо 10 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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- Чтобы пройти бесплатно, надо будет предъявить документ, подтверждающий возраст, - отметили в зоопарке

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