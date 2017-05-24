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Минский зоопарк сделает бесплатным вход для детей 1 июня
25.05.2017 14:20 — Новости Общества | Tut.by
Вход в зоопарк для детей до 14 лет 1 июня будет бесплатным. Об этом соссылкой на дирекцию учреждения
— Чтобы пройти бесплатно, надо будет предъявить документ, подтверждающий возраст, — отметили в зоопарке. — Посетителей ожидает праздничная программа на сценической площадке (начало в 13:00), во время которой гостей ждут сюрпризы от известного производителя мороженого.
Такая акция будет проводиться впервые. Ранее минский зоопарк
Напомним, что входной билет в зоопарк с 1 июня
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- Чтобы пройти бесплатно, надо будет предъявить документ, подтверждающий возраст, - отметили в зоопарке
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