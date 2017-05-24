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И просто красавица: конкурс красоты в Беларуси выиграла студентка

25.05.2017 14:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске выбрали самую красивую студентку. Титул «Королева Весна Беларуси» оспаривали 15 девушек, сообщает телеканал «МИР 24».

Конкурсантки должны были показать свои умение общаться с залом, продемонстрировать знание этикета, чувство юмора, артистизм, интеллект и, конечно, внешние данные. Победительницей межвузовского конкурса грации и артистического мастерства стала студентка Витебского государственного технологического университета Снежана Михейцева.

То ли умница, то ли красавица
 
Теги: Минск
 
 
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Среди 15 девушек выбрали студентку Витебского гостех университета Снежану Михейцеву.

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