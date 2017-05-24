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И просто красавица: конкурс красоты в Беларуси выиграла студентка
25.05.2017 14:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске выбрали самую красивую студентку. Титул
Конкурсантки должны были показать свои умение общаться с залом, продемонстрировать знание этикета, чувство юмора, артистизм, интеллект и, конечно, внешние данные. Победительницей межвузовского конкурса грации и артистического мастерства стала студентка Витебского государственного технологического университета Снежана Михейцева.
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