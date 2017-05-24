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Названы самые популярные туристические направления в Беларуси

25.05.2017 14:31 — Новости Общества | БелТА  
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Названы самые популярные туристические направления в Беларуси
Мирский замок

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор туристической компании "Виаполь" Галина Потаева перечислила самые популярные туристические направления в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Галины Потаевой, лидерами по-прежнему остаются Мир и Несвиж. "Это, наверное, естественно. Мир и Несвиж являются звездами белорусского туризма, и даже несмотря на претензии в слишком активной реставрации - это богатейшие музеи и, несомненно, самые яркие и важные туробъекты у нас в стране", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам директора туркомпании, популярностью пользуются Дудутки, Хатынь, обзорная экскурсия по Минску. "Это что касается однодневных экскурсий. А туры, которые становятся популярными, больше связаны с Брестом - Минск-Брест и соответственно Беловежская пуща. К Гродно также большой интерес", - рассказала она.

Туристическая компания "Виаполь" уже более 24 лет специализируется на организации экскурсий и туров по Беларуси. Туристическая география оператора охватывает более 800 объектов, около 100 экскурсий, 51 многодневный тур. Услугами "Виаполя" пользуются туристы из более чем 30 стран.-0-

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По словам Галины Потаевой, лидерами по-прежнему остаются Мир и Несвиж.

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