25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый рейс из Иракского Курдистана в Минск должен состояться в июне, сообщил сегодня журналистам директор республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" Олег Михайлов, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об экспорте услуг "Центркурорта", Олег Михайлов отметил, что организация сейчас проводит большую работу по трем направлениям. "Мы выбрали восточный вектор, к примеру, очень серьезно занимаемся Ираком. Только за прошлый год приняли более 400 человек из этой страны, сейчас тоже идут серьезные группы. В Ираке есть Иракский Курдистан, это очень интересная тема, мы даже ездили в столицу этого региона - Эрбиль. На презентацию белорусского турпродукта тогда собралось около 100 фирм, стоит вопрос постановки самолета "Иракских авиалиний" из Эрбиля в Минск. Пока предварительно он должен состояться в конце июня", - рассказал Олег Михайлов.

По словам директора "Центркурорта", вторым важным направлением является китайское. Олег Михайлов напомнил, что во время встречи глав государств Беларуси и Китая было принято решение о создании совместного предприятия в сфере туризма. С белорусской стороны соучредителем выступает "Центркурорт". "С китайской возможным соучредителем является крупнейшая государственная корпорация, у которой 45 тыс. сотрудников, туристический оборот $5-6 млрд и 500 точек продаж только по Китаю. Мы уже принимали руководителя корпорации у себя, а в конце июня ожидаем первый рекламный тур. Уверен, что у нас будет большой поток китайских туристов", - пояснил он.

Олег Михайлов сообщил, что третье направление, которое "Центркурорт" сейчас серьезно прорабатывает в плане экспорта, - это Пакистан. "Мы очень плотно работаем там на государственном уровне, и нам гарантируют вопросы безопасности. В июне мы уже принимаем несколько групп из Пакистана. Этот восточный вектор активно развиваем и видим в нем большой потенциал", - констатировал он.

Кроме того, директор предприятия рассказал, что рост экспорта туристических услуг объектов Управделами Президента в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10-15%.-0-