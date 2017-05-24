25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"На этой неделе май оказался щедрым на солнечные дни, а температурный фон удерживается в пределах климатической нормы. В последние майские выходные, 27-28 мая, ожидается умеренно теплая, преимущественно без осадков погода", - рассказала синоптик.

В пятницу, 26 мая, погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью преимущественно по юго-восточным районам, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, днем воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.

В выходные погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в восточных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В субботу, 27 мая, будет преимущественно без осадков, лишь по востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем будет от плюс 15 по северо-востоку до плюс 22 по юго-западу страны.

В воскресенье, 28 мая, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской и Могилевской областей пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем - 14-21 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 22-27.

В понедельник, 29 мая, ожидается теплая неустойчивая погода. Атмосферный фронт обусловит ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем - 18-25 градусов тепла, в южных районах воздух прогреется до плюс 28.

В последние дни мая погоду в стране будут определять малоактивные фронтальные разделы и более свежие воздушные массы, поступающие со Скандинавии. Во вторник, 30 мая, в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем - 16-23 градусов тепла, по югу воздух прогреется до плюс 25.

В среду, 31 мая, в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 5-12 градусов, днем - 16-23 градуса тепла.-0-

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