Выходные в Минске: куда сходить 27 и 28 мая

МИНСК, 25 май — Sputnik. Дождей в выходные не обещают, а значит, можно смело планировать выходы в свет. Благо уличная жизнь столицы понемногу оживает.

Куда пойти, кого послушать и что посмотреть — Sputnik готов подсказать тем, кто остается в городе, несколько нескучных вариантов культурного досуга.

"Пешеходка"

С двух часов дня и до позднего вечера в разных уголках Верхнего города будет звучать разноформатная уличная музыка. Играть будут как минимум на трех площадках в рамках частного проекта "Пешеходка".



© Sputnik / Виктор Толочко Танцы и музыка у ратуши

Плюс свою программу готовят городские власти — в 12:00 на площадке перед Ратушей участники исторических клубов покажут "Губернаторский бал", детские танцевальные коллективы зажгут в ритмах линди-хоп и блюз, а вечером на главной сцене обещают концерт звезд белорусской эстрады.

Куллинкович в "Граффити"

Старые и новые песни "Нейро Дюбеля" в акустическом варианте прозвучат в субботу в столичном клубе "Граффити". Организаторы концерта обещают, что упор музыканты сделают на песни лихих 90-ых годов, которые поклонники "Нейро Дюбеля" давно не слышали. Говорят, что новое видение старых хитов придется по вкусу "любителям выпить и поплакать".

Тракторный балет от МТЗ

По случаю своего дня рождения — а МТЗ исполняется 71 год — завод устраивает для всех минчан праздник. В субботу обещают концерт, световое шоу и тракторный балет. Начало шоу запланировано на 18:30. В концерте, которое начнется после тракторного балета, примут участие группы "Тяни-толкай", Apple Tea, ВИА "Древляне", в финале на сцену выйдет экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс.



© Sputnik Владимир Астапкович Певица Алиса Вокс выступает на концерте группы "Ленинград"

Световое шоу и фейерверк зрителям покажут ближе к 22:30. А в воскресенье на МТЗ пройдет день открытых дверей, то есть все желающие с 11:00 до 14:00 смогут пройтись по цехам легендарного белорусского завода.

Мотоцикл как произведение искусства

Уникальные, созданные на заказ и переработанные мотоциклы можно будет увидеть в течение двух дней на III фестивале кастом-мотокультуры, который в субботу и воскресенье пройдет во Дворце искусств.



© Sputnik / Марина Серебрякова Кастомайзеры, трюки на мотоциклах и краш-тест – на Мотовелоэкспо 11

Организаторы обещают показать более 50 кастом-мотоциклов из Беларуси, Литвы, Украины и России. Кроме того, у гостей будет возможность проследить эволюцию мотоциклов BMW, начиная с моделей первой половины ХХ века, заканчивая новой линейкой 2017 года, а также осмотреть выставку уникальных велосипедов и ретро мотоциклов. Музыка и еда также в программе.

"Эпоха рыцарства" в Озерце

На фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства" приглашает в эти выходные Музей народной архитектуры и быта в Озерце. Обещают зрелищные поединки, массовые сражения и турнир конных рыцарей. Гости смогут побродить по ярмарке ремесленников и послушать средневековую и фолк-музыку, посмотреть выступление уличного театра. Хедлайнером музыкальной части фестиваля заявлена группа "Стары Ольса".

"Садовый переполох"

В субботу и воскресенье в Боровлянах ждут владельцев частных домов, дачников, а также тех, кто на них зарабатывает. Питомник "Красный клен" приглашает всех заинтересованных на фестиваль ландшафтного дизайна "Садовый переполох".



© Sputnik/ Софья Троицкая Ландшафтный фестиваль "Садовый переполох"

В рамках фестиваля профессиональные ландшафтные дизайнеры — 10 команд — представят свои варианты решения садового пространства. Причем эти мини-сады будут устроены по принципу "зеленых" комнат, по которым можно будет прогуливаться из одной в другую. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы на тему садоводства и ландшафтного дизайна.