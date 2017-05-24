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Представитель Минобороны участвует в семинаре по вопросам выполнения Венского документа

25.05.2017 14:48 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Минобороны участвует в семинаре по вопросам выполнения Венского документа 2011 года. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Представитель Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны с 22 по 26 мая в качестве инструктора принимает участие в региональном семинаре по вопросам выполнения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Семинар проводится в Казахстане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны с 22 по 26 мая в качестве инструктора принимает участие в региональном...

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