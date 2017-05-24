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Движение на участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи будет ограничено ночью 26 мая
25.05.2017 15:04 — Новости Общества | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 26 мая на участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи будет ограничено движение, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Движение в направлении Минска будет ограничено с 00.00 до 01.30 на 29-м км дороги Р23 у деревни Вишневка Минского района. Там запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на данном участке дороги.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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Движение в направлении Минска будет ограничено с 00.00 до 01.30 на 29-м км дороги Р23 у деревни Вишневка Минского района. Там запланировано проведение следственного...
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