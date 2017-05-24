Движение на участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи будет ограничено ночью 26 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 26 мая на участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи будет ограничено движение, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Движение в направлении Минска будет ограничено с 00.00 до 01.30 на 29-м км дороги Р23 у деревни Вишневка Минского района. Там запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на данном участке дороги.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-