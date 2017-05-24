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Больше половины детей, изъятых в прошлом году из семей, вернули родителям

25.05.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году 5381 несовершеннолетнего изъяли из семьи. Из них 65% вернули, так как ситуация в биологической семье нормализовалась. Об этом на пресс-конференции рассказала Олеся Береснева, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

По ее словам, на 1 января 2017 года в социально-опасном положении в Беларуси находятся 27 891 несовершеннолетний, в течение 2016 году с этого учета сняли 19 186 детей и подростков.

При этом случаев, когда усыновленных белорусских детей изымали из семей иностранцев, в последние годы не было. Только в 2017 году итальянцы усыновили 15 наших детей, рассказал Михаил Черепенников, директор Национального центра усыновления Министерства образования.

Он отметил, что в 2007 году у нас изменилось законодательство и появились межправительственные гарантии с Италией. Мы можем в течение пяти лет отслеживать судьбу усыновленных детей за границей. Сложнее контролировать ситуацию, если один из родителей белорус, а другой — иностранец.

Если белорусский ребенок остается за границей без попечения родителей, то его возвращают в Беларусь. В прошлом году вернули 17 таких детей, а за первый квартал этого — четыре.

По словам Михаила Черепенникова, в прошлом году всего усыновили 559 детей-сирот, за первый квартал этого — 125. Преимущественно это делали белорусы.

Олеся Береснева подчеркнула, что если белорусский ребенок подвергается в другой стране насилию или его условия проживания неблагополучные, то его вернут в Беларусь.

— Вопрос и процедура законодательством четко урегулирована. Нас извещают о том, что несовершеннолетний помещен в социальное учреждение. И мы со своей стороны готовим документы, чтобы ребенка привезли в Беларусь.

Если такого ребенка привезут, то над ним оформят опеку родственники, или его заберут в замещающую семью или детский социальный приют.

 
 
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В прошлом году 5381 несовершеннолетних изъяли из семей, так как родители не выполняли свои обязанности. Из них 65% вернули в биологические семьи.

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