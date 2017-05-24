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"Мастацкая літаратура" выпустит серию детских книг стран СНГ

25.05.2017 15:14 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Мастацкая літаратура" выпустит серию детских книг стран СНГ, сообщил директор издательства Александр Бадак во время видеомоста, приуроченного к Международному дню славянской культуры и письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в издательстве "Мастацкая літаратура" готовится новая серия, которая будет посвящена детской литературе, в том числе стран СНГ. Самое главное, чтобы духовную связь между нашими народами почувствовали дети, а они могут это прочувствовать в первую очередь через детскую литературу. Надеюсь, что в следующем году появятся первые книги серии, которая будет посвящена юным читателям не только Беларуси, но и других стран СНГ", - сказал Александр Бадак.

Директор издательства высказал мнение, что нужно более широко представлять не только классическую литературу стран СНГ, но и современную литературу. "Мы должны более широко представлять современную литературу, потому что уже выросли новые поколения читателей. На выставке в Астане в прошлом году говорили о том, что нужно больше подключать современных писателей, которые достаточно хорошо известны у себя на родине, но менее известны, например, в Беларуси и других странах СНГ", - добавил он.

Писатели, издатели, ученые и общественные деятели из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России сегодня во время видеомоста обсудили вопросы укрепления гуманитарного сотрудничества в СНГ, культурное наследие и рассказали о том, какие события происходят в литературной жизни народов и стран СНГ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Директор издательства высказал мнение, что нужно более широко представлять не только классическую литературу стран СНГ, но и современную литературу.

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