Елизавета II навестила раненных во время теракта детей в Манчестере

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Британская королева Елизавета II навестила сегодня детей, раненных во время теракта на концерте певицы Арианы Гранде, за жизни которых борются врачи Королевской детской больницы Манчестера, сообщили британские СМИ.

В ночь на вторник взрыв прогремел на стадионе "Манчестер Арены" во время концерта американской певицы и унес жизни 22 человек, в том числе детей, пострадали около 70 человек.

В Королевской детской больнице Манчестера находятся на лечении 12 детей младше 16 лет, четверо из них — в критическом состоянии. Елизавета II пообщалась с некоторыми детьми и их родителями. Также она встретилась с персоналом больницы и поблагодарила их за работу.



© REUTERS Peter Byrne/Pool Елизавета II приехала в больницу Манчестера навестить раненных во время теракта детей

Взрывное устройство на стадионе в Манчестере привел в действие смертник-одиночка. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.