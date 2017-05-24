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Елизавета II навестила раненных во время теракта детей в Манчестере

25.05.2017 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Британская королева Елизавета II навестила сегодня детей, раненных во время теракта на концерте певицы Арианы Гранде, за жизни которых борются врачи Королевской детской больницы Манчестера, сообщили британские СМИ.

В ночь на вторник взрыв прогремел на стадионе "Манчестер Арены" во время концерта американской певицы и унес жизни 22 человек, в том числе детей, пострадали около 70 человек.

В Королевской детской больнице Манчестера находятся на лечении 12 детей младше 16 лет, четверо из них — в критическом состоянии. Елизавета II пообщалась с некоторыми детьми и их родителями. Также она встретилась с персоналом больницы и поблагодарила их за работу.

Елизавета II навестила раненных во время теракта детей в Манчестере
© REUTERS Peter Byrne/Pool
Елизавета II приехала в больницу Манчестера навестить раненных во время теракта детей

Взрывное устройство на стадионе в Манчестере привел в действие смертник-одиночка. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В лечебных учреждения Великобритании остаются 75 человек, 23 из них - в критическом состоянии.

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