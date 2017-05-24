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Белорусские нейрохирурги освоили новую технологию по лечению эпилепсии
25.05.2017 16:06 — Новости Общества | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нейрохирурги освоили новую технологию по лечению эпилепсии, сообщил журналистам директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Ричард Сидорович, передает корреспондент БЕЛТА.
Технология показана в том случае, когда у пациента резистентно устойчивая эпилепсия, когда болезнь не поддается медикаментозному лечению. В этом случае устанавливается специальный прибор для стимуляции блуждающего нерва. В результате припадки эпилепсии или становятся реже, или пропадают вообще. На данный момент проведено две такие операции.
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Технология показана в том случае, когда у пациента резистентно устойчивая эпилепсия, когда болезнь не поддается медикаментозному лечению.
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