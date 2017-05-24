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Около 150 тыс. иностранцев ежегодно приезжают в Беларусь за медуслугами
25.05.2017 15:55 — Новости Общества | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 тыс. иностранных пациентов ежегодно приезжают в Беларусь за медуслугами, сообщил журналистам первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.
"В среднем 150 тыс. иностранных пациентов поступает в наши лечебные учреждения. Безусловно, в первую очередь в республиканские научно-практические центры, в учреждения столицы, областных центров. Этот поток достаточно устойчив, в том числе он является показателем качества оказания медицинской помощи", - сказал Дмитрий Пиневич.
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"В среднем 150 тыс. иностранных пациентов поступает в наши лечебные учреждения. Безусловно, в первую очередь в республиканские научно-практические центры, в...
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