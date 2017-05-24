ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое лицеистов из Бреста выступят на международной олимпиаде по физике в Индонезии

25.05.2017 16:24 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое выпускников брестского лицея №1 им. А.С. Пушкина выступят в нынешнем году на международной олимпиаде по физике в Индонезии, сообщил корреспонденту БЕЛТА наставник юношей Михаил Макоед.

Одиннадцатиклассники Никита Игнатюк и Павел Курач завоевали два первых места на заключительном этапе олимпиад по учебным предметам. В знании своего предмета молодые люди стали лидерами в республике. Они прошли отборочные соревнования и сейчас готовятся к поездке на международную физическую олимпиаду, которая в июле пройдет в столице Индонезии Джакарте. Ребята ставят перед собой медальные цели. "Естественно, готовить учеников к международным соревнованиям тяжело. Но у меня уже есть опыт, наработана база в этом вопросе. В 2013 году в Дании мой ученик завоевал серебряную медаль. Он уже оканчивает университет. Его пригласили продолжить обучение в Принстонском университете в штате Нью-Джерси (США). Нынешние ученики на него равняются", - отметил Михаил Макоед.

Учитель физики лицея №1 Бреста на протяжении уже десяти лет готовит победителей заключительного этапа предметных олимпиад. В нынешнем году на республиканском уровне его подопечные завоевали три диплома. Как правило, среди его учеников большинство парней, девушек не так много. Все они продолжили обучение по физико-техническому профилю. В частности, одна из выпускниц после университета трудоустроилась в Островце инженером-атомщиком.

В целом в текущем году победителями республиканских олимпиад стали 69 учащихся Брестской области. Семь из них включены в состав национальной сборной для участия в международных соревнованиях. Так, школьники представят регион и страну на чемпионатах мира по географии, информатике, астрономии, физике. Ранее гимназистка из Иваново Анастасия Ресько стала серебряной медалисткой 51-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

Сегодня в Бресте на сцене областного Центра молодежного творчества состоялась церемония вручения премий Брестского облисполкома, победителям заключительного этапа республиканских олимпиад и учителям, которые их подготовили к интеллектуальным соревнованиям.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одиннадцатиклассники Никита Игнатюк и Павел Курач завоевали два первых места на заключительном этапе олимпиад по учебным предметам. В знании своего предмета...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Трасса движения автобуса №173Э в сторону Национального аэропорта Минск восстанавливается 29 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика