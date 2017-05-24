Двое лицеистов из Бреста выступят на международной олимпиаде по физике в Индонезии

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое выпускников брестского лицея №1 им. А.С. Пушкина выступят в нынешнем году на международной олимпиаде по физике в Индонезии, сообщил корреспонденту БЕЛТА наставник юношей Михаил Макоед.

Одиннадцатиклассники Никита Игнатюк и Павел Курач завоевали два первых места на заключительном этапе олимпиад по учебным предметам. В знании своего предмета молодые люди стали лидерами в республике. Они прошли отборочные соревнования и сейчас готовятся к поездке на международную физическую олимпиаду, которая в июле пройдет в столице Индонезии Джакарте. Ребята ставят перед собой медальные цели. "Естественно, готовить учеников к международным соревнованиям тяжело. Но у меня уже есть опыт, наработана база в этом вопросе. В 2013 году в Дании мой ученик завоевал серебряную медаль. Он уже оканчивает университет. Его пригласили продолжить обучение в Принстонском университете в штате Нью-Джерси (США). Нынешние ученики на него равняются", - отметил Михаил Макоед.

Учитель физики лицея №1 Бреста на протяжении уже десяти лет готовит победителей заключительного этапа предметных олимпиад. В нынешнем году на республиканском уровне его подопечные завоевали три диплома. Как правило, среди его учеников большинство парней, девушек не так много. Все они продолжили обучение по физико-техническому профилю. В частности, одна из выпускниц после университета трудоустроилась в Островце инженером-атомщиком.

В целом в текущем году победителями республиканских олимпиад стали 69 учащихся Брестской области. Семь из них включены в состав национальной сборной для участия в международных соревнованиях. Так, школьники представят регион и страну на чемпионатах мира по географии, информатике, астрономии, физике. Ранее гимназистка из Иваново Анастасия Ресько стала серебряной медалисткой 51-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

Сегодня в Бресте на сцене областного Центра молодежного творчества состоялась церемония вручения премий Брестского облисполкома, победителям заключительного этапа республиканских олимпиад и учителям, которые их подготовили к интеллектуальным соревнованиям.-0-

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