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Трасса движения автобуса №173Э в сторону Национального аэропорта Минск восстанавливается 29 мая

25.05.2017 16:16 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трасса движения автобуса №173Э в сторону Национального аэропорта Минск восстанавливается с 29 мая, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Это связано с окончанием дорожных работ, проводимых на подъезде к аэропорту от автомобильной дороги Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. На маршруте предусмотрено выполнение остановочного пункта "Быкачино" в обоих направлениях.

Также вносятся изменения в работу автобуса №26 "ДС Восточная - Будславская". С 27 мая будет увеличено количество рейсов по всем дням недели и продлено время работы маршрута. В частности, запланированы следующие последние отправления общественного транспорта с конечных пунктов: по будним дням в 21.20 с ДС "Восточная", в 21.58 с остановочного пункта "Будславская"; по выходным дням в 20.57 с ДС "Восточная", в 21.33 с остановочного пункта "Будславская".

По выходным предусмотрены дополнительные рейсы с отправлением с ДС "Восточная" в 5.50, с "Будславской" в 6.26. Решение о корректировке расписания принято для улучшения транспортного обслуживания жителей ул.Будславской.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это связано с окончанием дорожных работ, проводимых на подъезде к аэропорту от автомобильной дороги Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. На маршруте...

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