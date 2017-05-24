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Равков примет участие в заседании совета министров обороны государств СНГ
25.05.2017 16:50 — Новости Общества | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков примет участие в заседании совета министров обороны государств - участников СНГ. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
Очередное заседание совета министров обороны состоится 26 мая в Москве. В нем примет участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с Андреем Равковым.
Главы оборонных ведомств в соответствии с повесткой дня заседания обменяются мнениями при рассмотрении 19 вопросов. Вопросы затрагивают такие направления сотрудничества, как противодействие терроризму, боевая подготовка и полевая выучка военнослужащих вооруженных сил государств СНГ, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия в военной области. Запланировано также обсудить план совместных мероприятий вооруженных сил государств - участников Содружества в 2018 году.
Проведение данного мероприятия и принятые на нем решения будут направлены на развитие военной составляющей СНГ.-0-
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Очередное заседание совета министров обороны состоится 26 мая в Москве. В нем примет участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с Андреем Равковым.
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