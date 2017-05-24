Равков примет участие в заседании совета министров обороны государств СНГ

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков примет участие в заседании совета министров обороны государств - участников СНГ. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Очередное заседание совета министров обороны состоится 26 мая в Москве. В нем примет участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с Андреем Равковым.

Главы оборонных ведомств в соответствии с повесткой дня заседания обменяются мнениями при рассмотрении 19 вопросов. Вопросы затрагивают такие направления сотрудничества, как противодействие терроризму, боевая подготовка и полевая выучка военнослужащих вооруженных сил государств СНГ, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия в военной области. Запланировано также обсудить план совместных мероприятий вооруженных сил государств - участников Содружества в 2018 году.

Проведение данного мероприятия и принятые на нем решения будут направлены на развитие военной составляющей СНГ.-0-