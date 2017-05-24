Минздрав: в листах ожидания белорусских РНПЦ полно ВИП-пациентов

МИНСК, 25 май — Sputnik. В листах ожидания Республиканских научно-практических центров встречается немало ВИП-пациентов, рассказал журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Если мы почитаем лист ожидания в кардиологию, онкологию или в РНПЦ неврологии, то он будет пестрить ВИП-персонами. Поверьте, это действительно так", — сказал Пиневич.

При этом первый замминистра воздержался от комментария по поводу судьбы известного бизнес-консультанта Ицхака Адизеса, который ранее сообщил в своем Facebook, что едет в Минск, в том числе, с надеждой получить помощь трансплантологов .

Пиневич заметил, что не может рассуждать на эту тему, поскольку этот вопрос лежит в плоскости врачебной тайны. При этом он подчеркнул, что поток иностранных пациентов, которые активно интересуются получением медицинских услуг в Беларуси, достаточно устойчивый. Ежегодно медучреждения республики оказывают медицинскую помощь 150 тысячам иностранных пациентов.

Такой спрос, по словам первого замминистра, обусловлен сочетанием высокого уровня оказания медицинской помощи и хорошим соотношением параметров цена-качество.

Причем наиболее востребованы у иностранных пациентов именно высокие технологии.

"Это онкология, кардиология, та же трансплантология. По уровню высоких технологий мы давно уже не сравниваемся со средним показателем по СНГ и ЕврАзЭС, мы берем в сравнение европейские показатели. Это уровень среднеевропейский", — подчеркнул Пиневич.

Пиневич принял участие в открытии мемориальной доски в честь первого народного врача Беларуси, академика Игнатия Антонова. Памятная доска была открыта в четверг на здании Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, где долгие годы работал Антонов.