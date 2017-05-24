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Минздрав: в листах ожидания белорусских РНПЦ полно ВИП-пациентов
25.05.2017 16:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 май — Sputnik. В листах ожидания Республиканских научно-практических центров встречается немало ВИП-пациентов, рассказал журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Если мы почитаем лист ожидания в кардиологию, онкологию или в РНПЦ неврологии, то он будет пестрить ВИП-персонами. Поверьте, это действительно так", — сказал Пиневич.
При этом первый замминистра воздержался от комментария по поводу судьбы известного бизнес-консультанта Ицхака Адизеса, который ранее сообщил в своем Facebook, что
Пиневич заметил, что не может рассуждать на эту тему, поскольку этот вопрос лежит в плоскости врачебной тайны. При этом он подчеркнул, что поток иностранных пациентов, которые активно интересуются получением медицинских услуг в Беларуси, достаточно устойчивый. Ежегодно медучреждения республики оказывают медицинскую помощь 150 тысячам иностранных пациентов.
Такой спрос, по словам первого замминистра, обусловлен сочетанием высокого уровня оказания медицинской помощи и хорошим соотношением параметров цена-качество.
Причем наиболее востребованы у иностранных пациентов именно высокие технологии.
"Это онкология, кардиология, та же трансплантология. По уровню высоких технологий мы давно уже не сравниваемся со средним показателем по СНГ и ЕврАзЭС, мы берем в сравнение европейские показатели. Это уровень среднеевропейский", — подчеркнул Пиневич.
Пиневич принял участие в открытии мемориальной доски в честь первого народного врача Беларуси, академика Игнатия Антонова. Памятная доска была открыта в четверг на здании Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, где долгие годы работал Антонов.
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Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич воздержался от комментариев по поводу намерения известного бизнес-консультанта Ицхака Адизеса...
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