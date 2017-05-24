Некоторым минчанам пересчитают плату за отопление в апреле и мае

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Собственникам и нанимателям квартир в домах без групповых приборов учета теплоэнергии пересчитают стоимость отопления в апреле и мае, рассказала Sputnik в четверг начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.



© Sputnik / Виктор Толочко Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?

Перерасчет стоимости отопления происходит после утверждения фактической стоимости оказанных услуг – это всегда делается по окончании месяца, а до этого считают сумму за отопление по средним нормативам.

В ближайшее время коммунальщики Минска проведут перерасчет стоимости отопления в апреле и мае для домов без групповых приборов учета теплоэнергии. Оплатят минчане и майское отопление – оно было отключено лишь 5-го числа.

По словам Поповой, всего в Минске около семи с половиной тысяч домов, в которых невозможно установить групповые приборы учета теплоэнеоргии.

Перерасчет за период с октября по начало марта уже проводился: средняя сумма возврата средств составила порядка шести рублей.