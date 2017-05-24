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Некоторым минчанам пересчитают плату за отопление в апреле и мае

25.05.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Собственникам и нанимателям квартир в домах без групповых приборов учета теплоэнергии пересчитают стоимость отопления в апреле и мае, рассказала Sputnik в четверг начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.

Некоторым минчанам пересчитают плату за отопление в апреле и мае
© Sputnik / Виктор Толочко
Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?

Перерасчет стоимости отопления происходит после утверждения фактической стоимости оказанных услуг – это всегда делается по окончании месяца, а до этого считают сумму за отопление по средним нормативам.

В ближайшее время коммунальщики Минска проведут перерасчет стоимости отопления в апреле и мае для домов без групповых приборов учета теплоэнергии.  Оплатят минчане и майское отопление – оно было отключено лишь 5-го числа.

По словам Поповой, всего в Минске около семи с половиной тысяч домов, в которых невозможно установить групповые приборы учета теплоэнеоргии.

Перерасчет за период с октября по начало марта уже проводился: средняя сумма возврата средств составила порядка шести рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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За апрель часть средств могут вернуть жителям порядка семи с половиной тысяч домов.

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