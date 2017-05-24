|
Некоторым минчанам пересчитают плату за отопление в апреле и мае
25.05.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Собственникам и нанимателям квартир в домах без групповых приборов учета теплоэнергии пересчитают стоимость отопления в апреле и мае, рассказала Sputnik в четверг начальник отдела энергетики ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Елена Попова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перерасчет стоимости отопления происходит после утверждения фактической стоимости оказанных услуг – это всегда делается по окончании месяца, а до этого считают сумму за отопление по средним нормативам.
В ближайшее время коммунальщики Минска проведут перерасчет стоимости отопления в апреле и мае для домов без групповых приборов учета теплоэнергии. Оплатят минчане и майское отопление – оно было отключено лишь 5-го числа.
По словам Поповой, всего в Минске около семи с половиной тысяч домов, в которых невозможно установить групповые приборы учета теплоэнеоргии.
Перерасчет за период с октября по начало марта уже проводился: средняя сумма возврата средств составила порядка шести рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За апрель часть средств могут вернуть жителям порядка семи с половиной тысяч домов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии