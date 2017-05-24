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В Дрибинском районе оштрафовали двух призывников-уклонистов

25.05.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В Дрибинском районе прошли два суда над уклонистами от воинской службы. Обоих парней оштрафовали, пишет газета "Савецкая вёска".

20-летний житель деревни Черневка получил повестку явиться 10 апреля в обособленную группу на медосвидетельствование, но так и не пришел. Кроме того, парень не представил документы, подтверждающие уважительную причину неявки, рассказал начальник обособленной группы Дрибинского района военного комиссариата Горецкого и Дрибинского районов Андрей Красницкий.

Суд приговорил уклониста к административному штрафу в размере 4 базовых величин. Призывник вновь получил повестку — на медобследование в областную больницу.

А житель деревни Коровчино во время призыва уехал на заработки в Россию. 22-летнего белоруса объявили в розыск и задержали, когда он вернулся на родину. Суд признал его виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и назначил штраф в размере 80 базовых величин, или 1840 рублей.

Судимость по этой уголовной статье может быть погашена уже через 2 года после исполнения наказания, после чего таких призывников снова вызывают в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования, уточнил Андрей Красницкий. Если противопоказаний по состоянию здоровья нет, их направляют для прохождения военной службы.

 
 
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Один не явился на медосвидетельствование без уважительной причины, второй проигнорировал призыв и уехал на заработки в Россию.

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