В Дрибинском районе оштрафовали двух призывников-уклонистов

В Дрибинском районе прошли два суда над уклонистами от воинской службы. Обоих парней оштрафовали, пишет газета "Савецкая вёска" .

20-летний житель деревни Черневка получил повестку явиться 10 апреля в обособленную группу на медосвидетельствование, но так и не пришел. Кроме того, парень не представил документы, подтверждающие уважительную причину неявки, рассказал начальник обособленной группы Дрибинского района военного комиссариата Горецкого и Дрибинского районов Андрей Красницкий.

Суд приговорил уклониста к административному штрафу в размере 4 базовых величин. Призывник вновь получил повестку — на медобследование в областную больницу.

А житель деревни Коровчино во время призыва уехал на заработки в Россию. 22-летнего белоруса объявили в розыск и задержали, когда он вернулся на родину. Суд признал его виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и назначил штраф в размере 80 базовых величин, или 1840 рублей.

Судимость по этой уголовной статье может быть погашена уже через 2 года после исполнения наказания, после чего таких призывников снова вызывают в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования, уточнил Андрей Красницкий. Если противопоказаний по состоянию здоровья нет, их направляют для прохождения военной службы.