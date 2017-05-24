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Около 150 тыс. иностранцев ежегодно приезжают в Беларусь за медуслугами

25.05.2017 15:55 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 тыс. иностранных пациентов ежегодно приезжают в Беларусь за медуслугами, сообщил журналистам первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В среднем 150 тыс. иностранных пациентов поступает в наши лечебные учреждения. Безусловно, в большей степени - в республиканские научно-практические центры, в учреждения столицы, областных центров. Этот поток достаточно устойчив, в том числе он является показателем качества оказания медицинской помощи", - сказал Дмитрий Пиневич. В плане экспорта наиболее востребованы высокие технологии в сфере онкологии, кардиологии, трансплантологии, клеточных технологий.

Дмитрий Пиневич не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию касательно того, что известнейший бизнес-консультант Ицхак Адизес может стать пациентом белорусских трансплантологов, сославшись на врачебную тайну. В то же время он отметил, что в листе ожидания в кардиологии или онкологии много вип-персон.

По словам первого замминистра здравоохранения, на базе белорусской школы удалось вырастить плеяду новых высококлассных специалистов, которые прошли стажировки во многих европейских центрах. Прорывные медицинские технологии, которые используются в республике, являются достаточно привлекательными для иностранных пациентов. "Мы также являемся лидером по экспорту образовательных услуг. С прошлого года каждый республиканский научно-практический центр клинической направленности имеет лицензию на оказание последипломных образовательных услуг. Это является еще более привлекательным для уже состоявшихся специалистов, которые хотели бы получить у нас опыт, обучаясь на рабочих местах", - отметил Дмитрий Пиневич.

Недавно Минск посетили несколько делегаций из различных российских регионов. В частности, делегация из Самары, где создана мощная клиническая база, провела в белорусских РНПЦ три дня. По окончании посещения отзывы очень хорошие. Планируется, что с ответным визитом Самару посетят белорусские медики, которые ознакомятся с достижениями коллег.

Ранее Президент Александр Лукашенко поручил проработать вопрос о целесообразности создания в Беларуси отдельного нового центра трансплантации органов и тканей. По словам Дмитрия Пиневича, работа в этом направлении ведется. Центр должен сочетать в себе все освоенные высокие технологии в этой сфере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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