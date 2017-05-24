Средняя зарплата бюджетников за апрель возросла на 0,6% - Белстат

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджетных организациях Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата в апреле 2017 года составила Br588,4 - это на Br3,6, или на 0,6%, больше, чем в марте. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата бюджетников в январе-апреле нынешнего года составила Br575,8.

По оперативным статистическим данным, реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе-апреле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшилась на 0,7%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-апреле 2017 года составила Br747,1, в том числе в апреле - Br776,7, что на Br6,1, или на 0,8%, больше, чем в марте 2017 года.-0-