В Минобразования рассказали, чем займутся дети до начала школьных занятий в 9 утра

До начала школьных занятий в 9 утра, у детей, которых привели раньше, могут быть факультативы, творческие занятия, разминка, классные часы и возможность доучить уроки. Как с максимальной пользой провести это время, решат администрации учебных заведений. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.



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Напомним, что несмотря на то, что занятия начнутся в 9 утра, для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 часов. Педагоги присмотрят за детьми до начала уроков.

— Администрации школ будут решать и корректировать свое расписание, чтобы этот час использовать для дела. Например, дети могут в это время доделывать домашние задания, — заметила она.

По поводу сокращения продолжительности школьных перемен , представитель Минобразования подчеркнула, что это самый подходящий вариант, чтобы уроки не заканчивались поздно.

— Чтобы дети ходили в кружки и музыкальные школы, самый оптимальный вариант сократить на пять минут пару переменок. Это ни на что не влияет. Перемена между первой и второй сменами будет не 20 минут, а 15, между занятиями не менее 10 минут. Вместо большой перемены могут быть большие перерывы после второго и третьего урока по 15 минут.

По ее словам, предлагаемые изменения позволят сократить длительность перемен на 30 минут. То есть занятия закончатся так, как если бы они начинались в 8.30 утра.

Собеседница отметила, что в связи с тем, что занятия будут начинаться в 9 утра, в ведомство поступило много обращений от родителей. Среди них также были предложения сократить продолжительность перемен.

Напомним, 12 мая президент поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко.

После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00.

Как подчеркивает Минобразования , по СанПиН оптимальное время начала занятий в школе — 9 утра. По такому графику уже работает треть учебных заведений Беларуси, еще треть начинают занятия с 8.30.