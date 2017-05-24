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В Минобразования рассказали, чем займутся дети до начала школьных занятий в 9 утра
25.05.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by
До начала школьных занятий в 9 утра, у детей, которых привели раньше, могут быть факультативы, творческие занятия, разминка, классные часы и возможность доучить уроки. Как с максимальной пользой провести это время, решат администрации учебных заведений. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
Напомним, что несмотря на то, что занятия начнутся в 9 утра, для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 часов. Педагоги присмотрят за детьми до начала уроков.
— Администрации школ будут решать и корректировать свое расписание, чтобы этот час использовать для дела. Например, дети могут в это время доделывать домашние задания, — заметила она.
По поводу сокращения продолжительности
— Чтобы дети ходили в кружки и музыкальные школы, самый оптимальный вариант сократить на пять минут пару переменок. Это ни на что не влияет. Перемена между первой и второй сменами будет не 20 минут, а 15, между занятиями не менее 10 минут. Вместо большой перемены могут быть большие перерывы после второго и третьего урока по 15 минут.
По ее словам, предлагаемые изменения позволят сократить длительность перемен на 30 минут. То есть занятия закончатся так, как если бы они начинались в 8.30 утра.
Собеседница отметила, что в связи с тем, что занятия будут начинаться в 9 утра, в ведомство поступило много обращений от родителей. Среди них также были предложения сократить продолжительность перемен.
Напомним, 12 мая президент поручил
После этого во многих школах
Как подчеркивает
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До начала школьных занятий в 9 утра, у детей, которых привели раньше, могут быть факультативы, творческие занятия, разминка, классные часы и возможность доучить...
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