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Лукашенко назвал отвратительными результаты белорусских хоккеистов

25.05.2017 17:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Спортивные вопросы обсудил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства остался недоволен результатами, которые показывает национальная сборная по хоккею, сообщает «МИР 24».

«Результаты отвратительные. Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду», - сказал Лукашенко.

Президент республики потребовал увязать зарплаты хоккеистов с их победами и хорошо платить только за конкретный результат.

 
 
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Президент Беларуси потребовал занять игроков сборной физическими упражнениями.

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