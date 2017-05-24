МИНСК, 25 мая — Sputnik. Средняя цена за секс-услуги в Минске варьируется в районе 20-100 долларов за час, в причинах такой разбежки стоимости пытался разобраться Sputnik после изучения предложения на рынке интимных услуг Беларуси.

Белорусы каждый месяц более 55 тысяч раз ищут в "Яндексе" по слову "проститутка", еще почти 27 тысяч — "секс знакомства". Как утверждают специалисты по поисковым системам, эти числа можно смело умножить на пять: тогда мы получим число поисковых запросов в разных вариациях и в Yandex, и в Google.

Познакомиться для секса в Беларуси можно на множестве площадок: в тематических группах ВКонтакте и Facebook, а также на специальных сайтах. Многие там предлагают и секс за деньги — Sputnik изучил предложения на "рынке интимных услуг".

Одно из последних объявлений на подобном сайте — от 30-летней минчанки, которая описывает себя следующим образом: "Я нежная, страстная брюнетка с третьим размером груди и телом амазонки, приглашаю к себе в апартаменты. Встречи тет-а-тет".

Час интима с "амазонкой" стоит около ста долларов, однако она может предложить и "короткие встречи". Готова за такую сумму женщина на многое: "быстрый" секс, а также стимуляции иными предметами.

"Миниатюрная шатеночка, приглашу в гости пунктуального, адекватного мужчину, для приятного отдыха. Встречи только у меня. Вас ждет релаксирующий массаж и не только… Почувствуй настоящее расслабление…" — так привлекает потенциальных клиентов другая минчанка, которая за час "встречи" хочет 80 долларов, а за "экспресс-услугу" — 40$.

Одно из самых дешевых предложений — от 23-летней минчанки: за 60 рублей она готова предложить "секс не раздеваясь" в машине. В анкете девушки отдельно указано, что у нее высшее образование.



© Sputnik Алексей Куденко Знакомства в сети: почему виртуальные отношения не становятся реальными

Женщины постарше — как правило, дешевле: за "услуги" 45-летней "девушки по вызову" клиенту пришлось бы отдать всего 20-30$, а вот за 19-летнюю "принцессу" — более сотни долларов США.

Предлагают секс за деньги в Минске и мужчины — их в разы меньше, чем девушек. Градация стоимости для "жиголо" также зависит от возраста и внешнего вида: сорокалетний мужчина за секс просит от ста рублей, а 22-летний студент спортивного вуза — до ста долларов.

После изучения предложений о сексе за деньги в Беларуси осталось не понятным, почему сотни девушек и парней решаются на подобный "заработок": то ли многие пытаются так себя "реализовать", то ли не хотят искать другой способ заработать.

Sputnik напоминает своим читателям, что проституция и сутенерство в Беларуси караются по закону.