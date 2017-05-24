Перемены в белорусских школах станут короче

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Перемены в белорусских школах сократят на десять минут, нововведение не повлияет на здоровье детей, сообщили в министерстве здравоохранения республики.



© Sputnik/ Виктор Толочко Минобразования: треть школ уже начинают уроки с девяти утра

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обращал внимание на необходимость начинать школьные занятия не раньше девяти утра. Профильные ведомства уже начали выполнять поручение главы государства и для того, чтобы маленькие белорусы не сидели за партами допоздна, приняты некоторые изменения в санитарные нормы и правила.

Так, перемены на первой смене сократили в сумме на десять минут, а если учреждение образование работает в две смены, то на 25 в общей сложности. К слову, в отечественных школах, как правило, есть два перерыва по 20 минут, а остальные по десять. Как именно будет действовать нововведение — сократят ли большие перерывы или уберут по минуте от каждого — непонятно. Однако в Минздраве заверили, что сокращение перемен не повлияет на здоровье школьников.

Соответствующие изменения закреплены в новой редакции санитарных норм и правил, касающихся требований для учреждений общего среднего образования. Учиться по ним дети в белорусских школах будут уже с нового учебного года.

Нововведения связаны с тем, что с 1 сентября 2017 года школы, где дети учатся в одну смену, будут придерживаться рекомендации начинать занятия не раньше 9:00. В учреждениях образования, которые работают в две смены, решение о начале занятий (в 8:30 или 9:00) будет принимать администрации, учитывая нагрузку на детей.