В Беларуси средний размер пенсий в апреле в 2,1 раза превысил БПМ для пенсионеров

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер пенсий в апреле составил Br297,7 - в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Средний размер пенсий по возрасту в апреле нынешнего года был Br306,1, по инвалидности - Br273,4, по случаю потери кормильца - Br204,1, социальных пенсий - Br167,9.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2017 года составляет Br138,8.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в апреле состояло 2 618,9 тыс. пенсионеров.-0-