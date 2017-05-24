ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси средний размер пенсий в апреле в 2,1 раза превысил БПМ для пенсионеров

25.05.2017 18:19 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер пенсий в апреле составил Br297,7 - в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Средний размер пенсий по возрасту в апреле нынешнего года был Br306,1, по инвалидности - Br273,4, по случаю потери кормильца - Br204,1, социальных пенсий - Br167,9.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах декабря 2016 года в расчете на месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2017 года составляет Br138,8.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в апреле состояло 2 618,9 тыс. пенсионеров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний размер пенсий по возрасту в апреле нынешнего года был Br306,1, по инвалидности - Br273,4, по случаю потери кормильца - Br204,1, социальных пенсий - Br167,9.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 15,7 тыс. человек трудоустроены на новых производствах и предприятиях в первом квартале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика