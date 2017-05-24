Более 15,7 тыс. человек трудоустроены на новых производствах и предприятиях в первом квартале

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 15 742 человека трудоустроены в январе-марте текущего года на рабочие места за счет создания новых производств и предприятий (при плане на первый квартал - 15 тыс., в целом на 2017 год - 70 тыс.). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета.

Так, в Брестской области на новых производствах и предприятиях (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-марте нынешнего года трудоустроено 1 564 человека на вновь созданные рабочие места, в Витебской - 1 334, в Гомельской - 1 585, в Гродненской - 1 170, в Минской - 2 352, в Могилевской области - 1 090, в Минске - 6 647.

По оперативным статистическим данным, организациями республики в апреле 2017 года было принято на работу 46,2 тыс. человек (1,5% среднемесячной численности). Уволено по различным причинам 53,8 тыс. человек (1,8% среднемесячной численности). Коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) в апреле текущего года составил 0,859 (в апреле прошлого года - 0,695).-0-