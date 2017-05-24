25 мая, Минск /Светлана Василевская - БЕЛТА/. Белорусские нейрохирурги освоили новую технологию по лечению эпилепсии, сообщил журналистам директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии Ричард Сидорович, передает корреспондент БЕЛТА.

Технология показана в том случае, когда у пациента лекарственно резистентная эпилепсия, не поддающаяся лечению препаратами. В этом случае устанавливается специальный прибор для стимуляции блуждающего нерва. В результате припадки эпилепсии или становятся реже, или прекращаются вообще. На данный момент проведено пять таких операций. Первые три из них были выполнены в ходе мастер-класса профессором одной из ведущих европейских клиник, занимающихся проблемой эпилепсии. Для проведения операций в Беларуси Минздравом было закуплено соответствующее оборудование.

В РНПЦ кроме традиционных оперативных вмешательств выполняется широкий спектр высокотехнологичных операций. "Наш центр рассчитан именно на такие вмешательства, которые применяются при опухолях головного мозга. Речь идет об удалении опухолей основания черепа, заднечерепной ямки, в функционально значимых зонах", - рассказал Ричард Сидорович. При этом используются новейшие технологии, при которых сначала эндоваскулярно выключаются из кровообращения сосуды, питающие опухоль, а потом сама опухоль удаляется хирургом. Это позволяет провести радикальное удаление патологического очага, а также исключить кровотечение во время оперативного вмешательства. Таким образом послеоперационный период сопряжен с меньшими неврологическими нарушениями.

Важное направление работы центра - операции при аневризмах сосудов головного мозга. Согласно стандартам, основное количество таких оперативных вмешательств выполняется открытым методом путем наложения клипсы на шейку аневризмы. В тех случаях, когда данное оперативное вмешательство выполнить невозможно в связи с анатомическими особенностями аневризмы или состояния пациента, применяется эндоваскулярная операция.

Направление, которое развивается достаточно быстрыми темпами, это функциональная нейрохирургия при болевых синдромах, при гиперкинезах, при болезни Паркинсона, а также при эпилепсии. Особую актуальность и популярность имеет эндоскопическая нейрохирургия, когда через небольшое отверстие эндоскопом проникают в полость черепа и удаляют опухоли головного мозга.

РНПЦ является разработчиком многих собственных технологий, в частности хирургического лечения травм плечевого сплетения, удаления опухолей головного мозга, хирургического лечения ликвореи. Данные технологии запатентованы.-0-