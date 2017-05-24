В Могилеве задержали и взяли под стражу должностное лицо ОАО «Бабушкина крынка» и директора коммерческой структуры. Могилевчан подозревают в превышении власти или служебных полномочий, сообщили в УВД Могоблисполкома .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сотрудника холдинга подозревают в том, что в марте 2014 года он, сговорившись с предпринимателем, организовал закупку оборудования для предприятия по завышенной стоимости.

— Подозреваемые в корыстных интересах документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате чего рыночная стоимость сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания предприятия была завышена почти на 30 тыс. рублей, — отметил начальник УБЭП УВД подполковник милиции Дмитрий Щедраков.

Правоохранители полагают, что этот факт преступной деятельности не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Наказание за превышение власти или служебных полномочий предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.