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В Могилеве задержали должностное лицо "Бабушкиной крынки"
25.05.2017 18:34 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве задержали и взяли под стражу должностное лицо ОАО «Бабушкина крынка» и директора коммерческой структуры. Могилевчан подозревают в превышении власти или служебных полномочий, сообщили в
Сотрудника холдинга подозревают в том, что в марте 2014 года он, сговорившись с предпринимателем, организовал закупку оборудования для предприятия по завышенной стоимости.
— Подозреваемые в корыстных интересах документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате чего рыночная стоимость сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания предприятия была завышена почти на 30 тыс. рублей, — отметил начальник УБЭП УВД подполковник милиции Дмитрий Щедраков.
Правоохранители полагают, что этот факт преступной деятельности не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 тыс. рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Наказание за превышение власти или служебных полномочий предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности.
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Правоохранители полагают, что этот факт преступной деятельности не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 тыс....
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