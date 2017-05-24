Начало уроков в 9 утра положительно скажется на здоровье школьников - Величко

Олег Величко. Фото из архива

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Начало занятий в школе с 9 утра положительно скажется на здоровье детей. Такое мнение сегодня высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.

"Как доктора меня волнует, прежде всего, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими физически и морально. Только здоровый человек сможет потом приносить пользу государству. Не важно, закончит он высшее учебное заведение или получит рабочую профессию. Поэтому с точки зрения медицинского подхода правильно, что дети должны приходить в школу позже", - отметил Олег Величко.

Он подчеркнул, что при этом не стоит затягивать время пребывания ребенка в учреждении образования. "Школа должна максимально давать те знания, которые понадобятся детям в жизни. Углубленное обучение всем ни к чему. Конечно, есть талантливые дети. Их нужно замечать, дополнительно заниматься. Но всех стараться сделать ньютонами не стоит", - считает заместитель председателя облисполкома.

Олег Величко сегодня принял участие в церемонии награждения премиями Брестского облисполкома одаренных учащихся, которые стали победителями заключительного этапа республиканских предметных олимпиад.-0-