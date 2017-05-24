Два документа о сотрудничестве в сфере образования будут предложены к рассмотрению главами МИД СНГ

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертная группа на заседании в Минске согласовала проекты документов по сотрудничеству стран Содружества в сфере образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполкома СНГ. С учетом поступивших замечаний и предложений согласованы два проекта решений, одно из которых касается Положения о Международном сетевом университете духовного образования стран Содружества, второе - базовой организации государств СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников в области инклюзивного и специального образования. "Эксперты решили внести оба документа в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ", - проинформировали в пресс-службе.

Международный сетевой университет духовного образования планируется организовать на базе Московского государственного лингвистического университета. Цель создания такого университета - внедрение единой концепции углубленного изучения истории традиционных религий и религиозных культур, расширение взаимодействия светских и духовных высших учебных заведений, повышение качества духовного образования.

Предполагается, что вуз будет готовить магистров, аспирантов и докторантов по направлениям "Теология", "Религиоведение", "Культурология" с конфессионально-образовательным профилем традиционных для стран Содружества религий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм). Кроме того, в компетенцию университета будет входить содействие развитию духовного образования и межконфессионального диалога, проведение совместных научных исследований.

Базовой организацией государств - участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования станет Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка (БГПУ).

После получения статуса базовой организации в функции БГПУ будут входить изучение, обобщение, распространение опыта развития инклюзивного и спецобразования с учетом современных мировых тенденций, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в этой области, разработка соответствующих рекомендаций и материалов.-0-