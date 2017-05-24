Системами видеоконтроля оборудуют оздоровительные лагеря Брестской области

Системами видеонаблюдения планируют оборудовать оздоровительные лагеря Брестской области, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник управления образования Юрий Просмыцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

«Обеспечение безопасности объектов системы образования, в том числе оздоровительной кампании, рассматривалось недавно на совместном совещании с представителями органов внутренних дел. Поставлена задача усилить техническую оснащенность наших лагерей, пойти по пути учреждений образования: установить системы видеоконтроля — на входах как минимум и на других объектах, где сосредоточены дети», — сказал Юрий Просмыцкий.

Он отметил, что вопросы занятости детей в период летних каникул сейчас являются приоритетными. Особое внимание — так называемым подконтрольным категориям подростков. К ним относятся учащиеся, состоящие в ИДН, находящиеся в социально опасном положении. «В каждой школе организована площадка, которая будет работать в течение всего летнего периода. Любой ребенок сможет туда прийти и заняться под педагогическим наблюдением полезной деятельностью. Решаются вопросы трудовой, вторичной занятости подростков. На сегодня возможностей организованно провести лето достаточно», — отметил начальник управления.

На заседании рассматривался вопрос об организации работы по предупреждению правонарушений, обеспечению безопасности и занятости среди несовершеннолетних. Как сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Геннадий Войтович, в регионе отмечается стабилизация криминогенной ситуации в подростковой среде. Так, число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием на территории области, за январь-апрель снизилось на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Этот показатель является для области рекордно низким за последние пять лет», — отметил Геннадий Войтович.

В структуре общей преступности удельный вес подростковой в области составляет 3% (в 2016-м — 3,5%). Почти на 34% снизилось число подростков, участвующих в противоправной деятельности. В области более чем в 3 раза уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких, более чем в 2 раза — преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения подростками, практически в 5 раз — преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вместе с тем негативными тенденциями подростковой преступности являются значительное увеличение числа преступлений, совершенных подростками, имеющими судимость (с 9 до 12), связанных с незаконным доступом к компьютерной информации (с 0 до 14), а также количество грабежей (с 1 до 5). Число преступлений, совершенных подростками либо с их участием, увеличилось на территориях Столинского, Дрогичинского, Малоритского, Березовского районов и города Пинска. В этих же районах увеличилось количество подростков, принимающих участие в совершении противоправных действий. Зарегистрирован рост рецидивной преступности, а также преступлений, совершенных подростками в составе групп.