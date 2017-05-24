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Системами видеоконтроля оборудуют оздоровительные лагеря Брестской области

25.05.2017 18:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Системами видеонаблюдения планируют оборудовать оздоровительные лагеря Брестской области, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник управления образования Юрий Просмыцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

«Обеспечение безопасности объектов системы образования, в том числе оздоровительной кампании, рассматривалось недавно на совместном совещании с представителями органов внутренних дел. Поставлена задача усилить техническую оснащенность наших лагерей, пойти по пути учреждений образования: установить системы видеоконтроля — на входах как минимум и на других объектах, где сосредоточены дети», — сказал Юрий Просмыцкий.

Он отметил, что вопросы занятости детей в период летних каникул сейчас являются приоритетными. Особое внимание — так называемым подконтрольным категориям подростков. К ним относятся учащиеся, состоящие в ИДН, находящиеся в социально опасном положении. «В каждой школе организована площадка, которая будет работать в течение всего летнего периода. Любой ребенок сможет туда прийти и заняться под педагогическим наблюдением полезной деятельностью. Решаются вопросы трудовой, вторичной занятости подростков. На сегодня возможностей организованно провести лето достаточно», — отметил начальник управления.

На заседании рассматривался вопрос об организации работы по предупреждению правонарушений, обеспечению безопасности и занятости среди несовершеннолетних. Как сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Геннадий Войтович, в регионе отмечается стабилизация криминогенной ситуации в подростковой среде. Так, число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием на территории области, за январь-апрель снизилось на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Этот показатель является для области рекордно низким за последние пять лет», — отметил Геннадий Войтович.

В структуре общей преступности удельный вес подростковой в области составляет 3% (в 2016-м — 3,5%). Почти на 34% снизилось число подростков, участвующих в противоправной деятельности. В области более чем в 3 раза уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких, более чем в 2 раза — преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения подростками, практически в 5 раз — преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вместе с тем негативными тенденциями подростковой преступности являются значительное увеличение числа преступлений, совершенных подростками, имеющими судимость (с 9 до 12), связанных с незаконным доступом к компьютерной информации (с 0 до 14), а также количество грабежей (с 1 до 5). Число преступлений, совершенных подростками либо с их участием, увеличилось на территориях Столинского, Дрогичинского, Малоритского, Березовского районов и города Пинска. В этих же районах увеличилось количество подростков, принимающих участие в совершении противоправных действий. Зарегистрирован рост рецидивной преступности, а также преступлений, совершенных подростками в составе групп.

 
 
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Также в каждой школе организована площадка, которая будет работать в течение всего летнего периода. Любой ребенок сможет туда прийти и заняться под педагогическим...

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